Требования к размещению парковок самокатов утвердили в Самаре

Стоянки для самокатов и велосипедов должны располагаться возле станций метро, крупных транспортных узлов, у объектов массового посещения. Но при этом не должно создаваться препятствий для пешеходов. Возле МКД количество парковок для самокатов будут рассчитывать из коэффициента 0,7 мест на одну квартиру, но на гостевых стоянках показатель будут снижать до 0,1. Возле торговых объектов должно быть по три парковки для СИМ на каждые 50 квадратных метров. Разработан норматив и для парковок самокатов у границ парков: одно парковочное место на пять единовременных посетителей.