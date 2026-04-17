Требования к размещению парковок самокатов утвердили в Самаре

В Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам 16 апреля обсудили ситуацию со средствами индивидуальной мобильности. В прошлом году в Самаре услугами кикшеринга воспользовались более 150 тысяч человек, они совершили свыше двух миллионов поездок на электросамокатах.
«Областным министерством градостроительной политики уже внесены изменения в нормативы в части учета требований к инфраструктуре, в том числе норм по доступности парковок для СИМ», — прокомментировала пресс-служба губдумы.
Стоянки для самокатов и велосипедов должны располагаться возле станций метро, крупных транспортных узлов, у объектов массового посещения. Но при этом не должно создаваться препятствий для пешеходов. Возле МКД количество парковок для самокатов будут рассчитывать из коэффициента 0,7 мест на одну квартиру, но на гостевых стоянках показатель будут снижать до 0,1. Возле торговых объектов должно быть по три парковки для СИМ на каждые 50 квадратных метров. Разработан норматив и для парковок самокатов у границ парков: одно парковочное место на пять единовременных посетителей.