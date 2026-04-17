Автобус № 20 возобновит работу в Иркутске с 21 апреля

На линии ежедневно будут выходить десять автобусов.

IrkutskMedia, 17 апреля. Автобус № 20 «Ж/Д Вокзал — ул. Пискунова» возобновит работу в Иркутске с 21 апреля. Перевозчика определили по итогам открытого конкурса.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ежедневно на маршруте с 06:00 до 23:00 будет работать 10 автобусов малого класса. Интервал движения общественного транспорта составит 5−20 минут.

Стоимость проезда — 50 рублей.

Напомним, весь общественный транспорт в Иркутской области можно будет отслеживать благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она будет передавать данные о передвижении автобусов в навигационную информационную систему. Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках своего послания Заксобранию региона поручил внедрить интеллектуальную систему в общественный транспорт.