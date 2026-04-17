Автобус № 20 возобновит работу в Иркутске с 21 апреля

Напомним, весь общественный транспорт в Иркутской области можно будет отслеживать благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она будет передавать данные о передвижении автобусов в навигационную информационную систему. Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках своего послания Заксобранию региона поручил внедрить интеллектуальную систему в общественный транспорт.