Первый офис ВТБ открылся в красноярском Солнечном

Новый офис ВТБ открылся в Красноярске на пр. 60 лет Образования СССР, д. 21 в микрорайоне Солнечный, одном из самых удаленных микрорайонов города, где ВТБ не был представлен раньше. Отделение стало четвертым пространством, открытом в Красноярске в новом формате.
Квалифицированные специалисты банка помогут розничным клиентам оформить вклады, банковские карты (в том числе «Пушкинскую») и другие продукты, перевести в банк получение пенсии, подключить цифровые сервисы, оплату услуг без комиссии, настроить программу лояльности.
В новой точке предусмотрена зона ожидания с электронной очередью, кофейный автомат, в клиентской зоне работает Wi-Fi. Для конфиденциальных встреч предусмотрена переговорная комната. В круглосуточной зоне установлены два банкомата с расширенным набором функций.
Офис открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
«Микрорайон Солнечный — быстрорастущий район, место жизни около 70 тысяч горожан, которым, как и всем нам, ежедневно приходится решать финансовые вопросы. Мы все привыкли к онлайн-обслуживанию, но как показывает практика, примерно в половине случаев людям удобнее прийти в банк и проконсультироваться со специалистом», — отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.