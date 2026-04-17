Подготовку нижегородских студентов-медиков ужесточат с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные стандарты для медицинского образования. Министерство науки и высшего образования РФ предложило ряд существенных изменений во Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ключевым нововведением являются строгие ограничения на размер групп во время практических занятий.
На семинарских занятиях численность группы не должна превышать 12 человек. Для таких направлений, как «Педиатрия», «Стоматология», «Лечебное дело» и «Остеопатия», этот лимит увеличен до 15 человек.
Число студентов, которых одновременно может курировать руководитель практики, ограничено 15 человеком.
К тому же, к руководству студенческими практиками допускаются только специалисты с профильным медицинским или фармацевтическим образованием и опытом работы по специальности не менее трех лет.
Документ также устанавливает минимальные требования к обеспеченности студентов местами на время прохождения практики в стационарах: каждому будущему врачу должно приходиться не менее пяти койко-мест в отделениях соответствующего профиля.
В поликлиниках для большинства специальностей, включая «Сестринское дело» и «Ординатуру», предусмотрено соотношение не менее одного штатного врача на каждые 10 студентов. Для направлений «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Биофизика» и «Кибернетика» это соотношение составит два врача на 15 студентов. В сфере фармации аналогичное условие — два специалиста на 15 студентов.
Практическая подготовка студентов будет осуществляться исключительно на базах, профиль которых полностью соответствует преподаваемой дисциплине. Это исключит возможность прохождения практики в отделениях, не связанных с изучаемым предметом.
Внедрение данных изменений запланировано на 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что 18 апреля пройдет День открытых дверей в нижегородских колледжах.