В Советском районе Новосибирска временно изменят маршруты автобусов

В Советском районе Новосибирска в воскресенье изменятся схемы движения автобусов и маршруток
В воскресенье, 14 октября, в Советском районе Новосибирска временно изменятся схемы движения нескольких автобусов и маршруток. Транспорт будет пущен по объездным улицам из-за проведения ремонтных работ. Изменения затронут следующие маршруты: № 8, 23, 38, 52, 72, 52к и другие.
Как будут ходить автобусы:
№ 23: от проспекта Строителей до Бердского шоссе.
Проспект Лаврентьева.
Улица Пирогова.
Университетский проспект.
№ 38: от проспекта Строителей до конечной остановки «Цветной проезд».
Проспект Лаврентьева.
Улица Пирогова.
Университетский проспект.
Улица Жемчужная.
№ 52 и № 72: от Бердского шоссе до проспекта Строителей.
Университетский проспект.
Улица Пирогова.
Проспект Лаврентьева.
№ 8: от конечной остановки «Цветной проезд» до проспекта Строителей.
Улица Жемчужная.
Университетский проспект.
Улица Пирогова.
Проспект Лаврентьева.
№ 52к: от конечной остановки «Цветной проезд» до улицы Демакова.
Улица Жемчужная.
Университетский проспект.
Улица Пирогова.
Проспект Лаврентьева.
Проспект Строителей.
Улица Российская.
Маршрутки № 35, 52 и 74: от конечной остановки «Цветной проезд» до проспекта Строителей.
Улица Жемчужная.
Университетский проспект.
Улица Пирогова.
Проспект Лаврентьева.