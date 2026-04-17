Федор Сосенков: «Российская избирательная система доказала свою состоятельность»

«Работа международных наблюдателей на российских выборах может быть полезной как элемент открытости и публичности, но при условии их строгого нейтралитета и уважения к суверенитету страны», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, рассуждая о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.
"Российскую избирательную систему, которая прошла непростой путь формирования, борьбы с нарушениями, отличают в настоящее время такие сильные стороны, как многоуровневый общественный контроль, единая централизованная система комиссий, развитие цифровых технологий при сохранении традиционного бумажного бюллетеня, адаптация выборов в условиях внешнего давления. Эти показавшие свою эффективность отечественные электоральные практики, безусловно, могут быть полезны другим странам.
Вместе с тем любая система, планирующая действовать бесперебойно, должна улучшаться. В этой связи России есть чему поучиться у зарубежных избирательных систем. Небезынтересными представляются опыт ускоренного подсчёта голосов с помощью машинной обработки бумажных бюллетеней, а также практики наблюдения за дистанционным электронным голосованием в части шифрования, верификации личности и открытого аудита кода, дополнительные ограничения на использование административного ресурса.
Подчеркнём, что российская избирательная система уже доказала свою состоятельность и легитимность, поэтому любые заимствования должны быть точечными, не нарушать национальный суверенитет в организации выборов и не копировать политически ангажированные стандарты, которые могут служить инструментом вмешательства".