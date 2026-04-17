В Красноярске городские клумбы готовят к летнему сезону

17 апреля в Красноярске сотрудники Управления зеленого строительства приступили к весеннему уходу за цветниками и живыми изгородями. Сейчас они занимаются рыхлением и прополкой клумб — это улучшает доступ кислорода к корням и сохраняет влагу.
В плотной земле вода быстро испаряется через микрокапилляры. Скоро специалисты начнут поливать растения, и рыхление поможет почве дольше оставаться влажной.
Прополка необходима для борьбы с сорняками, которые забирают у растений питательные вещества, свет и воду.
В учреждении добавили, что их сотрудник при рыхлении не переворачивает пласты земли, чтобы не нарушить структуру почвы и дренаж.
