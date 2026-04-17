В Хабаровске открыли запись в бесплатные секции хоккея и группы бега.

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия в рамках регионального Года спорта. Проект «Доступный спорт», инициированный Президентом РФ, предлагает жителям серию бесплатных тренировок и программ, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее— «Комсомольская правда — Хабаровск».
Ближайшее занятие по подготовке к полумарафону «Забег.РФ» пройдет 18 апреля в 9:00 в легкоатлетическом манеже, где от участников потребуется только регистрация и чистая обувь. В этот же день на набережной стадиона имени Ленина в 09:00 стартует пятисотметровый забег от сцены речного вокзала. Еще одна тренировка для бегунов состоится 22 апреля в 19:30 в спорткомплексе «Ерофей», записаться на которую можно по телефону 8 (914)316−76−56.
Для детей 2017−2020 годов рождения открыт набор в бесплатную группу по хоккею с мячом на стадионе «Нефтяник», где тренировки организованы в утренние и вечерние смены по понедельникам, средам и пятницам. По вопросам зачисления необходимо обращаться по номеру 8 (914)202−92−59. Также в крае продолжается прием заявок на конкурс «Спортивный движ», итоги которого подведут в сентябре 2026 года. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул важность создания спортивной инфраструктуры в шаговой доступности для всех категорий граждан.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru