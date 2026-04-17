В Чите оцепили школу и эвакуировали детей и сотрудников

В Чите силовики оцепили школу № 40, расположенную на улице Подгорбунского, сообщает Chita.Ru в телеграм-канале.

Источник: РБК

В Чите силовики оцепили школу № 40, расположенную на улице Подгорбунского, сообщает Chita.Ru в телеграм-канале. На месте дежурят экипажи скорой помощи, пожарные и сотрудники Росгвардии.

Одна из пользовательниц написала, что в школе ищут взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации нет. По информации РЕН ТВ, школьников и сотрудников учебного заведения эвакуировали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Забайкальскому краю, в пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В феврале в Ростове-на-Дону эвакуировали школу № 54, на территории которой днем 28 февраля обнаружили беспилотник. Взрывоопасных предметов в нем не обнаружили, на месте работали саперы и сотрудники правоохранительных органов.

