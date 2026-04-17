«Аэрофлот» назвал Калининград самым популярным внутренним направлением на майские праздники

Самым востребованными направлениями «Аэрофлота» среди внутренних рейсов на майские праздники из Москвы стал Калининград. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Рейтинг составили по бронированиям рейсов «Аэрофлота», в том числе «России» и «АйФлай», из Москвы на период с 30 апреля по 10 мая. В топ-10 после Калининграда вошли Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Краснодар, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Самым востребованным направлением «Аэрофлота» среди международных рейсов на майские праздники из Москвы стал Стамбул. В топ также вошли Мале, Ереван, Анталья, Минск, Пхукет, Шанхай, Гуанчжоу, Нячанг и Пекин.
Ранее сообщали, что в Калининградской области ожидают около 80 тысяч туристов на майские праздники. Власти рассчитывают, что количество отдыхающих останется на уровне 2025 года. Тогда объём трат туристов за период майских праздников достиг 1,5 миллиарда рублей.
Отметим, что в 2026 году в стране не будет длинных майских праздников. Россияне отдохнут два раза по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.