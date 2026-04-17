Красноярск впервые примет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа

В Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. Соревнования состоятся с 10 по 12 июня, участие в них примут ветераны СВО из разных регионов Сибири. [caption id= «attachment_364865» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] В программу включены шесть дисциплин: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, волейбол, настольный теннис и пауэрлифтинг. Помимо соревнований запланированы паралимпийские уроки и мастер-классы с участием спортсменов сборных России по адаптивным видам спорта. Также пройдут круглые столы, посвященные вовлечению ветеранов СВО в занятия спортом и развитию паралимпийского движения. [caption id= «attachment_364862» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Отметим, что с 2023 года Красноярск уже принимает региональный этап Кубка, а в 2025 году он собрал более 400 участников из 44 территорий края.