Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» собрал в кузбасской Юрге 240 учащихся

Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в городе Юрге Кузбасса. Масштабное мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Участниками состязаний стали 240 школьников и студентов. Они боролись за звание сильнейших в трех возрастных категориях. В программе соревнований были как физические испытания, так и интеллектуальные конкурсы, направленные на развитие патриотизма, сплоченности и уважения к истории страны.
«“Зарница 2.0” — это не просто игра, а важный элемент воспитания подрастающего поколения. Такие мероприятия формируют у молодежи чувство гордости за свою страну, уважение к ее защитникам и готовность к служению Отечеству», — отметил директор городского центра детско-юношеского технического творчества Евгений Шаталин.
Ребята проходили полосу препятствий, демонстрировали навыки строевой подготовки, знания военной истории и умение работать в команде. Победители муниципального этапа получат право представлять Юргинский городской округ на региональном уровне.
