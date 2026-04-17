Антикризисный Gastreet 2026: как сохранять и строить бизнес в эпоху перемен

Гости все реже готовы платить «за интерьер», простые городские кафе оказываются устойчивее концептуальных ресторанов, а управленческие решения приходится принимать быстрее, чем установятся новые правила игры.
Именно поэтому 11-й Gastreet International Restaurant Show, который пройдет с 7 по 12 июня 2026 года на Курорте Красная Поляна 960, в этом году делает акцент на антикризисных решениях и реальных инструментах для работы в сложных экономических условиях.
Тематические фокусы года. Деловая программа строится на новых принципах. Вместо привычных «улиц» — ключевые темы, которые сегодня определяют устойчивость ресторанного бизнеса перед вызовами 2026 года.
ИИ (и как с ним продуктивно сотрудничать). Какие ИИ-инструменты уже сегодня помогают ресторанам решать задачи быстрее и эффективнее, и зарабатывать больше? Реальные кейсы с примерами от тех, кто приручил ИИ.
Оптимизация (и почему это новая база для отрасли). Как сократить расходы, сохраняя качество сервиса и уровень команд. Трек про цифры, системный подход и кадровую политику. Рестораторы, у которых получилось выстоять и найти решения, поделятся своим опытом.
Диверсификация (и куда еще смотреть ресторатору). Какие направления развития за пределами ресторанной отрасли сегодня наиболее перспективны, где искать точку входа и как применить уже накопленный опыт в смежных нишах.
Законодательные реалии (и как к ним адаптироваться). Как принимать верные управленческие решения и минимизировать риски. Важная часть трека — открытый диалог бизнеса и государства. Соавтором программы Gastreet впервые станет Фонд Росконгресс, а значит участники смогут получить доступ к самой актуальной информации в сфере регулирования из первых рук. Все, чтобы уверенности было больше, а тревожности — меньше.
Топ-спикеры из России и других стран. В числе подтвержденных экспертов, которые будут делиться своими кейсами на Gastreet — Дмитрий Левицкий (Hurma Group, «Белый мыс»), Сергей Миронов («Мясо&Рыба», Координационный совет Федерации рестораторов и отельеров), Георгий Карпенко (Hurma Group, «Белый мыс»), Екатерина Пугачева (The World’s 50 Best Restaurants), Пауло де Соуза (大酉 Dayou The Merchants, Шанхай, Китай), Максут Ашкар (Neolokal, Стамбул, Турция) и др.
Больше нетворкинга и бизнес-форматов. Опираясь на запросы аудитории, организаторы расширяют пространство для нетворкинга вне деловой программы, развивают выстрелившие в прошлые годы форматы и внедряют новые. Среди них ПРО-обзоры, быстрые бизнес-знакомства, истории провалов, бизнес-разборки и др.
7−12 июня 2026, город Gastreet, Курорт Красная Поляна 960.