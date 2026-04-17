На Дону более 4,6 тыс. чернобыльцев получают меры поддержки

Для ликвидаторов и пострадавших от радиации в России действует более 20 мер поддержки. В Ростовской области такие выплаты и льготы сейчас получают свыше 4,6 тыс. человек, сообщается на сайте правительства региона.
В числе мер поддержки для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы: выход на пенсию раньше установленного срока, матпомощь в случае получения инвалидности, пенсия по потере кормильца для семей умерших, возможность получения двух пенсий, а также ежемесячные выплаты, компенсации на питание и лекарства. Кроме того, в перечень мер поддержки включены путёвки в санатории и оплачиваемый дополнительный отпуск для работающих.
Размер единовременной компенсации за вред здоровью зависит от группы инвалидности: для первой группы он составляет 51 113,53 рубля, для второй — 35 779,49 рубля, для третьей — 25 556,85 рубля.
Добавим, для оформления мер поддержки нужно подать заявление — в отделении СФР по Ростовской области, через МФЦ или на портале госуслуг.