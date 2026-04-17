На Дону более 4,6 тыс. чернобыльцев получают меры поддержки

В числе мер поддержки для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы: выход на пенсию раньше установленного срока, матпомощь в случае получения инвалидности, пенсия по потере кормильца для семей умерших, возможность получения двух пенсий, а также ежемесячные выплаты, компенсации на питание и лекарства. Кроме того, в перечень мер поддержки включены путёвки в санатории и оплачиваемый дополнительный отпуск для работающих.