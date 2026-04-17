Следствие попросило арестовать адвоката по делу о покушении в Петербурге

Следствие потребовало арестовать адвоката Сергея Крикуна по уголовному делу о покушении на убийство в 1997 году. Соответствующее ходатайство 17 апреля рассмотрит Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщил РБК его адвокат Сергей Афанасьев.
«Избрание меры планируем сегодня в 15.00 в Октябрьском суде», — подтвердили РБК в пресс-службе следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
О задержании адвоката по обвинению в преступлении прошлых лет ранее рассказало само следствие. В сообщении ведомства имя фигуранта не уточнялось, но два источника РБК в правоохранительных органах рассказали, что задержанный — Сергей Крикун.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105. В СК уточнили, что установить причастность задержанного удалось после повторного допроса потерпевшего, который опознал его по фотографии. Адвокат Крикуна Сергей Афанасьев сообщил РБК, что потерпевшим следствие считает Алексея Тябуна.
По словам Афанасьева, накануне следователи провели очную ставку между его подзащитным и Тябуном, в ходе которой последний заявил, что опознал в Крикуне человека, выстрелившего в него в 1997 году. При этом, отметил адвокат, в рамках аналогичной процедуры, проведенной в 2003 году, Тябун Крикуна не опознал. Он уточнил, что Крикун вину не признает, а в ходе допроса фактически не давал показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции.
Согласно материалам следствия, 7 октября 1997 года фигурант дела зашел в подъезд жилого дома на улице Уточкина в Санкт-Петербурге, где проживал потерпевший, с которым он был знаком. Потерпевший спустился на лифте, и нападавший как минимум четыре раза выстрелил в него, после чего скрылся, «полагая, что потерпевший убит», рассказали в СКР. Медики вовремя оказали потерпевшему помощь и он выжил, добавили в ведомстве.
