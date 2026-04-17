Убитый в ходе перестрелки в Оренбуржье полицейский спас человека в 16 лет

Полицейский Никита Гнусин, убитый в Оренбургской области при задержании 16 апреля, впервые спас человека в 16 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда — Оренбург» со ссылкой на друга погибшего.
По его словам, 12 лет назад Никита Гнусин спас ему жизнь, вытащив в последний момент из воды.
Как сообщала пресс-служба регионального МВД, правоохранители пытались задержать преступника, находящегося в федеральном розыске. В ходе операции злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения. Стрелку удалось скрыться.
Позже была раскрыта личность подозреваемого — им оказался Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Подозреваемого ищут в природном заказнике «Губерлинские горы». По информации МВД, он может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием.
В региональном МВД рассказали, что погибший полицейский скончался в свой день рождения. У него остался четырехлетний сын.
