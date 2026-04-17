Почти 150 нижегородцев станут участниками федеральной «Студвесны»

Вчера, 16 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся масштабный гала-концерт регионального этапа «Студенческой весны». На федеральном уровне регион представят около 150 учащихся. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье».
В отборочных турах «Студвесны» приняли участие более 3 тысяч человек, из которых лишь 20 лучших номеров вошли в программу финального шоу в Нижнем Новгороде.
На федеральном уровне регион представят несколько делегаций. Школьники отправятся в Ставрополь на «Российскую школьную весну», а студенты техникумов и колледжей — в Хабаровск. Студенты вузов в конце июня поедут в Красноярск. Всего в «Студвесне» планируют поучаствовать около 150 нижегородцев, в том числе 70 студентов вузов.
«У нас на одной сцене могут выступать медики, юристы, филологи и лингвисты. Ребята, которые учатся в техникумах и колледжах, тоже выступают. Для них “Студвесна” — это такая возможность почувствовать себя реализованными, почувствовать себя востребованными вот в тех форматах, которые нам ребята представляют», — рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Председатель Совета Регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов подчеркнул, что фестиваль проводится ежегодно. Участниками стали 1,6 тысяч школьников из разных регионов России.
