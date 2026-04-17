«В России создана самая передовая в мире система общественного наблюдения за выборами», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.
"В настоящее время институт наблюдения за выборами функционирует в двух формах. Первая — это внутренняя легитимизация результатов голосования. Когда через систему публичного наблюдения и контроля за ходом выборов подтверждается для общества, что полученные во время голосования результаты соответствуют волеизъявлению граждан, принявших участие в выборах.
Вторая — внешняя легитимизация результатов выборов. Участие иностранных наблюдателей на сугубо внутренних выборах позволяет включить их результаты в систему межгосударственных отношений.
Это достаточно эффективный инструмент мягкой силы. Именно поэтому, несмотря на постоянное приглашение официальных представителей западных стран в качестве наблюдателей на выборах, они постоянно отказываются от этого. Объективный контроль за ходом голосования, когда будет подтверждена их полная прозрачность и достоверность, лишила бы наших внешнеполитических соперников всяких аргументов в попытках дискредитировать политическую систему Российской Федерации. В нынешней международной ситуации выборы стали оружием в политической борьбе.
В России создана самая передовая в мире система общественного наблюдения за выборами. Официальное приглашение зарубежных наблюдателей показывает открытость нашей страны к сотрудничеству в политической сфере и уверенность в том, что нынешняя выборная система России соответствует самым строгим стандартам современной избирательной системы".