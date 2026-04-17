Мини-копию памятника Горькому вновь установили в Нижнем Новгороде

Тактильный макет был создан в 2023 году в рамках нацпроекта для помощи людям с нарушениями зрения. Однако объект регулярно становился целью вандалов: неизвестные несколько раз ломали конструкцию и похищали миниатюрную статую. После очередного инцидента было принято решение не только восстановить макет, но и усилить меры безопасности.