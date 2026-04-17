Мини-копию памятника Горькому вновь установили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде специалисты восстановили уменьшенную в 35 раз копию памятника Максиму Горькому на одноименной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Max-канале, уточнив, что бронзовая фигура писателя уже установлена на законное место.
Тактильный макет был создан в 2023 году в рамках нацпроекта для помощи людям с нарушениями зрения. Однако объект регулярно становился целью вандалов: неизвестные несколько раз ломали конструкцию и похищали миниатюрную статую. После очередного инцидента было принято решение не только восстановить макет, но и усилить меры безопасности.
Вместе с обновленным памятником на площади установили камеру, подключенную к системе «Безопасный город». Глава города предупредил, что в случае повторных актов вандализма личности нарушителей будут установлены полицией, а их лица — обнародованы.
