Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мини-копию памятника Горькому вновь установили в Нижнем Новгороде

Тактильный макет для слабовидящих восстановили после неоднократных краж, теперь за объектом следит камера видеонаблюдения.

В Нижнем Новгороде специалисты восстановили уменьшенную в 35 раз копию памятника Максиму Горькому на одноименной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Max-канале, уточнив, что бронзовая фигура писателя уже установлена на законное место.

Тактильный макет был создан в 2023 году в рамках нацпроекта для помощи людям с нарушениями зрения. Однако объект регулярно становился целью вандалов: неизвестные несколько раз ломали конструкцию и похищали миниатюрную статую. После очередного инцидента было принято решение не только восстановить макет, но и усилить меры безопасности.

Вместе с обновленным памятником на площади установили камеру, подключенную к системе «Безопасный город». Глава города предупредил, что в случае повторных актов вандализма личности нарушителей будут установлены полицией, а их лица — обнародованы.

Ранее сообщалось, что Дом архитектора открыли для свадебных церемоний в Нижнем Новгороде.