В Гренландии обнаружили более 380 горячих источников

СТОКГОЛЬМ, 17 апреля. /ТАСС/. В Гренландии находятся 382 горячих источника. Об этом сообщили Институт природы Гренландии, Копенгагенский университет и Институт национальных геологических исследований Дании и Гренландии (GEUS) после проведенных исследований.
«Мы собрали и проверили данные, которые были разрознены на протяжении более 100 лет, — отметил научный сотрудник GEUS Ева Бендикс Нильсен. — От старых отчетов экспедиций и ботанических исследований до современных спутниковых снимков и местных топонимов, таких как Уунарток и Пуиласок, что означает горячий источник и источник».
По словам авторов исследования, они создали самый полный на сегодняшний день список горячих источников Гренландии. Наиболее известным из них является источник Уунарток на юге острова. Температура воды в нем около 38−40 градусов, и там есть природные бассейны, в которых можно купаться. В некоторых других источниках температура воды превышает 60 градусов. Самые горячие источники находятся на восточном побережье Гренландии.