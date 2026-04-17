В Гренландии обнаружили более 380 горячих источников

По словам авторов исследования, они создали самый полный на сегодняшний день список горячих источников Гренландии. Наиболее известным из них является источник Уунарток на юге острова. Температура воды в нем около 38−40 градусов, и там есть природные бассейны, в которых можно купаться. В некоторых других источниках температура воды превышает 60 градусов. Самые горячие источники находятся на восточном побережье Гренландии.