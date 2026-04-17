Трамвай № 2 изменит маршрут на два дня в Нижнем Новгороде

На ближайшие выходные изменится движение трамвая № 2 в Нижнем Новгороде. Вагон городского кольца будет курсировать по сокращенному маршруту 18 и 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В эти дни трамваи проследуют по маршруту: Чёрный пруд — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Маслякова.
Временные изменения связаны с дорожными работами. На участке улицы Ильинской — от улицы Добролюбова до улицы Маслякова — будут укладывать новый асфальт. Из-за этого движение по привычному кольцу временно ограничат.