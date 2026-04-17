Суд аннулировал мошеннический кредит на пенсионера из Волгограда

В Волгоградской области на имя пенсионера мошенники оформили кредит на 120 тысяч рублей, о котором он даже не подозревал, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
Как выяснилось, некие злоумышленники, используя персональные данные пожилого человека, дистанционно оформили на него потребительский кредит. Деньги, конечно же, сразу же перевели на счета третьих лиц. Сам пенсионер был в полном неведении: он не давал согласия на заключение договора, не знакомился с его условиями, не подписывал никаких бумаг и, разумеется, не распоряжался этими деньгами.
Когда история вскрылась, прокуратура Ленинского района немедленно провела проверку. Установив все факты, она подала исковое заявление в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Суд признал договор недействительным и обязал банк удалить из кредитной истории гражданина все сведения о заключении спорного кредитного договора.