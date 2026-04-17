В Сочи изменят схему движения автомобилей у Зимнего театра и мемориалов к 9 Мая

С 8:00 5 мая по 20:00 10 мая будут закрыты проезд и площадь перед Зимним театром. В эти дни также перекроют улицу Театральную: 7 мая с 07:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00. В период с 5 мая 07:00 по 7 мая 07:00, а также с 7 мая 23:00 до 9 мая 16:00 и с 9 мая 23:00 до 10 мая 20:00 по улице Театральной действует одностороннее движение.