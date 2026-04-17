В Сочи изменят схему движения автомобилей у Зимнего театра и мемориалов к 9 Мая

Во время празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сочи введут временные ограничения на движение транспорта. Эти меры связаны с проведением тематических мероприятий и призваны обеспечить безопасность участников и организаторов, рассказали в мэрии курорта.
С 8:00 5 мая по 20:00 10 мая будут закрыты проезд и площадь перед Зимним театром. В эти дни также перекроют улицу Театральную: 7 мая с 07:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00. В период с 5 мая 07:00 по 7 мая 07:00, а также с 7 мая 23:00 до 9 мая 16:00 и с 9 мая 23:00 до 10 мая 20:00 по улице Театральной действует одностороннее движение.
8 мая с 07:00 до 09:00 перекроют переулок Ривьерский у памятника «Подвиг во имя жизни». Вечером 8 мая с 20:00 до 9 мая 12:00 запланировано закрытие улицы Севастопольской, улицы Тоннельной и улицы Интернациональной для обеспечения безопасности мероприятий.
Также с 7 мая 07:00 до 23:00 и с 9 мая 16:00 до 23:00 по улицам Черноморской и Южной будет организовано двустороннее движение. В день 9 мая с 06:00 до 23:00 закроют улицу Ромашек от пересечения с Ленина до набережной «Лазурь». А с 8 мая 20:00 до 9 мая 12:00 закрывают участок улицы Бестужева — от переулка Бестужева до улицы Интернациональной.
Водителям рекомендуется заранее учитывать эти ограничения и планировать маршруты с учетом возможных задержек.