МЧС предупредило жителей Москвы о резком похолодании

В Москве 19−20 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба столичного управлении МЧС.
По данным ведомства, в ночные часы температура воздуха опустится примерно до нуля градусов, прогнозируются смешанные осадки — дождь и мокрый снег, а также порывы ветра до 15 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица.
В связи с этим МЧС рекомендует парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.
Ведомство призвало жителей и гостей столицы соблюдать осторожность.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подчеркнул, что в ближайшие дни через Центральную Россию пройдет холодный фронт с постепенным ухудшением погоды и переходом осадков от дождя к мокрому снегу.
В начале следующей недели, как заверила в беседе с РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, жителей Москвы и Подмосковья ожидает относительно теплая погода. По словам синоптика, ночью в понедельник, 20 апреля, осадков не ожидается, минимальная температура составит от 0 до плюс 5 градусов, а днем она поднимается до плюс 6 — плюс 11 градусов. Между тем в этот день возможен небольшой кратковременный дождь.
