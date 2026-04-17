Заключённому из колонии в Чердыни увеличили срок за попытку дать взятку

Срок лишения свободы увеличили до шести лет.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд вынес новый приговор 37-летнему мужчине, который уже отбывает наказание в исправительной колонии в Чердыни. Его признали виновным в даче небольшой взятки сотруднику учреждения, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Осуждённый передал 10 тысяч рублей сотруднику колонии, рассчитывая получить мобильный телефон. При этом работник учреждения действовал в рамках оперативных мероприятий. В суде мужчина не стал отрицать свою вину и полностью её признал.

Суд учёл позицию обвинения, а также то, что часть предыдущего наказания ещё не была отбыта. В итоге срок лишения свободы увеличили до шести лет, дополнительно назначив ограничение свободы на полтора года.

Деньги, использованные в качестве взятки, а также мобильный телефон изъяты и обращены в доход государства. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.