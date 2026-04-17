В Лянторе ХМАО школьники познакомились с профессией врача-лора

Ученики медицинского класса в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа познакомились с профессией врача-оториноларинголога. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Занятие провела заведующая специализированным отделением взрослой поликлиники Лянторской городской больницы Асия Маннанова. Она рассказала ребятам о специфике работы, профессиональных навыках и ответственности врача-оториноларинголога, подчеркнув значимость внимательного и бережного отношения к пациентам.
Школьники узнали о востребованности такой специальности, об особенностях диагностики и лечения заболеваний, а также примеры из врачебной практики. Общение со специалистом позволило ученикам глубже понять содержание профессии и получить ответы на интересующие вопросы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.