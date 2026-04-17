В Ростове виновного в попытке теракта приговорили к 25 годам колонии

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд огласил приговор виновному в публичных призывах к терроризму и попытке совершения террористического акта. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».
Отмечается, что в августе 2023 года осужденный, проживая в Екатеринбурге, разместил публикации, оправдывающие действия запрещенной в стране террористической организации. Позже мужчина начал переписываться с членом данной организации, чтобы вступить в их ряды.
Далее фигурант заполнил анкету кандидата и дал свое согласие действовать в интересах преступной ячейки, выполняя задания для Украины. Одним из них стало совершение террористического акта в отношении судебных приставов Екатеринбурга.
Чтобы совершить намеченное, злоумышленник связался со своим сообщником, который пообещал ему обеспечить оружием, боеприпасами и взрывным устройством. Тайник со всем необходимым находился в Астрахани, куда и отправился осужденный, а после был задержан.
В соответствии с приговором суда подсудимый проведет четверть века в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.