В Ростовской области в лёгкой промышленности трудятся более 11 тыс. человек. Об этом рассказал член общероссийской общественной организации, представляющей интересы лидеров частных несырьевых компаний Даниил Чеботарёв во время встречи за круглым столом на тему «Лёгкая промышленность Ростовской области».
В мероприятии приняли участие представители Торгово-промышленной палаты региона, учебных заведений, брендов одежды и швейных производств.
Как рассказал Даниил Чеботарев, в Ростовской области создан кластер текстильной промышленности. Регион держит лидирующие позиции по объёмам производства в целом по стране.
Эксперт также отметил, что в области есть нехватка швей, технологов и конструкторов.