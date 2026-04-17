В Хабаровске суд арестовал фигуранта дела об убийстве на улице Джамбула.

Как сообщили в Кировском районном суде Хабаровска, обвиняемый нанес смертельное ножевое ранение оппоненту. Удар пришелся в жизненно важные органы, в результате чего мужчина умер до приезда медиков. Следователь в зале суда указал на необходимость ареста, данную позицию полностью поддержал прокурор. Несмотря на просьбы защиты оставить подсудимого на свободе под иной мерой пресечения, суд встал на сторону обвинения. Фигурант проведет в СИЗО ближайшие месяцы. По информации источников в правоохранительных органах, на счету задержанного уже имеется неоконченное судебное разбирательство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход.