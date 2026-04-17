Житель Красноярского края получил «условку» за выращивание наркотиков для самолечения

«Позже выяснилось, что в начале августа 2025 года часть выращенного мака мужчина уже собрал, засушил на чердаке и оставил там, как сам пояснил, для “обезболивания”. Заваривал головки кипятком и пил отвар, полагая, что это лишь народное средство, а не сырьё для наркотика. Экспертиза не оставила места сомнениям: и марихуана, и мак оказались в запрещённой категории, а масса веществ вышла в крупный размер», — уточнили в надзорном ведомстве.