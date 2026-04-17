Житель Красноярского края получил «условку» за выращивание наркотиков для самолечения

В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Иланско-Нижнеингашского округа за выращивание мака и хранение марихуаны.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что летом прошлого года к 37-летнему мужчине пришли правоохранители с проверкой хранения запрещенных предметов. Хозяин дома добровольно выдал спрятанное у него старое ружьё и патроны.
После этого в сарае за домом обнаружили припрятанную марихуану в крупном объеме. Часть дикорастущей конопли мужчина нарвал за огородом, а затем перенёс и хранил в подсобном посещении. В отдельной части дворового участка он разместил теплицу с грядками, на которых выращивал наркотикосодержащий мак. Посадки были аккуратно прополоты, а рядом установлена видеокамера, чтобы контролировать «посевы».
«Позже выяснилось, что в начале августа 2025 года часть выращенного мака мужчина уже собрал, засушил на чердаке и оставил там, как сам пояснил, для “обезболивания”. Заваривал головки кипятком и пил отвар, полагая, что это лишь народное средство, а не сырьё для наркотика. Экспертиза не оставила места сомнениям: и марихуана, и мак оказались в запрещённой категории, а масса веществ вышла в крупный размер», — уточнили в надзорном ведомстве.
Суд признал мужчину виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ) и их незаконном хранении (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.
В прокуратуре добавили, что даже если идёт речь о выращивании наркотикосодержащих растений для «личного потребления», всё равно нарушается сразу несколько статей УК РФ, связанных с незаконным хранением и культивированием наркотикосодержащих растений.
