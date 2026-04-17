Гостехнадзор проверил аттракционы в Калининградской области: угрозы жизни нет, но есть нарушения

Фактов непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан не зафиксировано, но в ряде случаев нашли нарушения обязательных требований к безопасной эксплуатации. Владельцам объявили предостережения о недопустимости нарушений и рекомендовали устранить замечания.
«Профилактика — один из ключевых инструментов в работе службы. Поэтому особое внимание уделяется не только проверкам, но и разъяснительной работе с владельцами аттракционов», — рассказал заместитель руководителя региональной службы технадзора Владимир Войцехович.
Сотрудники также провели четыре рабочие встречи с представителями калининградских парков развлечений, картинг-клубов и автодромов. Им рассказали о нововведениях в законодательстве, напомнили о требованиях к техническому состоянию и безопасной эксплуатации.
Служба гостехнадзора Калининградской области следит за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования с 2023 года. Ведомство также регистрирует аттракционы и подтверждает их соответствие технормативам. Полный список зарегистрированных объектов с интерактивной картой публикуют на сайте службы.