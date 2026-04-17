Юрист предупредила о возврате денег за отмененный тур в брони

Волгоградцам, которые планируют отказаться от забронированного тура, стоит знать о финансовых последствиях. Турист вправе отменить поездку в любое время, но обязан компенсировать затраты, которые уже понес туроператор: авиабилеты, бронь отеля, трансферы и другие расходы.
Об этом напомнила начальник юридического департамента Софья Лукинова, — пишет «Лента.ру».По этой причине возврат чаще всего будет частичным, а не полным.
Ключевую роль играют условия конкретного договора. Закон разрешает отказаться от тура, но в этом случае действуют положения о фактически понесенных расходах туроператора. Правовое регулирование строится на законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и нормах гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. Конкретные условия возврата, штрафы, сроки и порядок расчетов всегда прописаны в договоре с туроператором.
Есть важное исключение. Если поездка становится объективно небезопасной, правила меняются. Речь о случаях, когда есть официальные предупреждения госорганов — например, рекомендации воздержаться от поездок или ограничения на въезд.
В таких обстоятельствах турист вправе требовать либо полного возврата средств, либо равнозначной замены тура без доплат.
Ранее сообщалось, что в Волгограде внезапно заработал популярный мессенджер без сторонних сервисов.