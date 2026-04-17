В Калининградской области двух подростков будут судить за участие в террористической организации

Следствие считает, что они передавали данные об объектах за деньги.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних жителей Полесского района. Об этом сообщили в региональном управлении СКР в пятницу, 17 апреля.

Подростков обвиняют в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Преступление выявили сотрудники УФСБ по Калининградской области.

По данным следствия, в 2025 году обвиняемые через мессенджер вступили в контакт с неизвестным, действовавшим от имени запрещённой в России организации. За вознаграждение, которое переводилось в криптовалюте, они фотографировали и передавали координаты объектов — вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За выполненные задания подростки получили около 25 тысяч рублей.

На время расследования обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.