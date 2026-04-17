В Калининграде усилили контроль за аттракционами

В Калининградской области региональная служба гостехнадзора усиливает контроль за аттракционами в парках и на всевозможных развлекательных площадках. Несколько проверок уже провели. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ничего опасного не нашли: «фактов непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан не зафиксировано».
При этом в ряде случаев выявили нарушения требований, предъявляемых к безопасной эксплуатации аттракционов. Владельцам рекомендовали устранить замечания и строго следить за соблюдением закона.
Служба гостехнадзора Калининградской области осуществляет надзор за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования в регионе с 2023 года. Составлен и список зарегистрированных аттракционов.