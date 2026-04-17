Евгений Семенов: «В разных странах система наблюдения имеет свои особенности»

«В разных странах система наблюдения за выборами имеет свои особенности», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.
"Это зависит от действующего национального законодательства, международных обязательств государства и, конечно же, от качества политической культуры. В России сложилась собственная система, в которой чётко выделяются три уровня: наблюдатели от партий и кандидатов, общественные наблюдатели, представляющие структуры гражданского общества и международные наблюдатели. Деятельность наблюдателей каждого из уровней отличается по функционалу, полномочиям и сфере ответственности. В системе отсутствует иерархичность, но ее элементы взаимосвязаны.
Эффективность системы достигается при соблюдении определенных условий, среди которых: четкое законодательное регулирование полномочий для каждого типа наблюдателей; отсутствие ангажированности в деятельности наблюдателей, а также следование принципам беспристрастности.
Особую роль играет нацеленность на открытость и транспарентность процесса наблюдения и публичное предоставление результатов. Если нарушается хотя бы один из отмеченных принципов, то вся эта сложная система перестает выполнять свою главную миссию — обеспечение легитимности выборов".