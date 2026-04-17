В Красноярске после вмешательства прокуратуры завершили ремонт в детском саду

В красноярском детсаде на Свободном прокурор ускорил завершение ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске родители воспитанников детского сада № 206 на проспекте Свободный ждали открытия после ремонта к началу 2026 года, но не дождались. Работы были завершены после вмешательства прокуратуры Красноярского края. 17 апреля в надзорном ведомстве рассказали о ситуации подробнее.

В апреле 2025 года руководство сада заключило контракт с обществом «Строймастер» на капитальный ремонт. Администрация подготовила смету, которая не совпадала с реальным состоянием здания. В итоге сроки не раз продлевали, но они все равно оказались нереальными.

Прокуратура Октябрьского района объявила предостережение заказчику в лице заведующей садом, а также подрядчику, контролерам из «Ресурсно-технического центра» и даже руководителю Главного управления образования.

На совещаниях выясняли реальные проблемы и предлагали помощь в их решении. А когда сроки окончательно истекли, надзорное ведомство внесло представление.

Результат не заставил себя ждать: подрядчик доделал ремонт. В апреле 2026 года воспитанники дошкольного учреждения, наконец, зашли в обновленные группы.