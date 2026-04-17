В Сочи запустили оплату проезда в общественном транспорте через приложение

Оплата проезда в общественном транспорте через сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go» стала доступна в Сочи. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Теперь оплатить проезд можно даже при выключенном интернете. Для этого надо активировать Bluetooth на телефоне, открыть сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» и выбрать нужный маршрут. Смартфон автоматически считает сигнал конкретного автобуса, после чего можно будет купить билет. Деньги за проезд спишутся с карты, которая уже используется для покупок в сервисах «Яндекса». Купленный билет сохраняется в разделе «Мой билет» и в истории заказов.
Кроме того, оплата проезда наличными, банковскими и транспортными картами по-прежнему доступна. При этом процесс подтверждения оплаты станет быстрее, сократится время, которое пассажиры тратят на вход в автобус. Новый сервис будет доступен для всех пассажиров на маршрутах Сочи.
«В марте 2026 года услугами общественного транспорта курорта воспользовались около 6,5 миллиона пассажиров, а по итогам прошлого года общий пассажиропоток достиг 82 миллионов человек. За этими цифрами стоят реальные люди, которые каждый день куда-то едут: на работу, учебу, по делам. Им не нужны сложности. Им нужны простые и понятные решения. Наша цель — сделать передвижение по городу безопасным и современным для каждого пассажира», — отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.