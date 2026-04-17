В Сочи запустили оплату проезда в общественном транспорте через приложение

Теперь оплатить проезд можно даже при выключенном интернете. Для этого надо активировать Bluetooth на телефоне, открыть сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» и выбрать нужный маршрут. Смартфон автоматически считает сигнал конкретного автобуса, после чего можно будет купить билет. Деньги за проезд спишутся с карты, которая уже используется для покупок в сервисах «Яндекса». Купленный билет сохраняется в разделе «Мой билет» и в истории заказов.