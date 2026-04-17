Пермяк заметил светящийся след от ракеты «Союз-2.1Б»

Астроном-любитель Артур Шмаков снял в небе след от пролета ракеты-носителя, сообщил пермяк в своих соцсетях.
Свечение, напоминающее медузу, удалось заснять утром 17 апреля. Как выяснилось, это был след от пролета ракеты-носителя «Союз-2.1Б», запущенной с космодрома Плесецк.
«Похоже, это момент расстыковки ступеней», — написал Шмаков, опубликовав видео и фото.
Сайту perm.aif.ru Артур рассказал, что в Перми наблюдает след от этой ракеты впервые.
«Летом прошлого года, когда запускали билолгический спутник “Бион”, нам погода не дала пронаблюдать», — поделился он.
Пуск ракеты среднего класса состоялся ещё 5 февраля в 21:59 по московскому времени. Запуск проводили боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России в интересах Министерства обороны.
Напмоним, что в прошлый раз «Союз-2.1б» видели в августе 2025 года. На борту аппарата находились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, зерновые, зернобобовые и технические культуры.