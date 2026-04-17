В Петербурге высадят 500 деревьев и 1000 кустарников

В Петербурге уже стартовала кампания по озеленению. Городские службы приступили к посадкам совместно с жителями. Десять елей и столько же яблонь уже украшают Полюстровский парк. Всего будет высажено порядка 30 сортов и видов деревьев, а также разнообразные кустарники. Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации города и связаться с садово‑парковым предприятием. Специалисты подготовят участки, обеспечат вас инвентарём и проведут инструктаж.