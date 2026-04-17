Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять мировых судей назначили на судебные участки в Ростовской области

Парламентарии донского Заксобрания утвердили назначение новых мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Ростовской области избрали пять мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона 17 апреля 2026 года.

На трехлетний срок полномочий избраны:

Елена Кравцова — в Белокалитвинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 8. В 2010 году окончила РЮИ МВД России. Имеет более 14 лет стажа юридической работы. Ранее занимала должность помощника судьи Ростовского областного суда;

Елена Абраменко — в Красносулинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 1. В 2014 году окончила Донской юридический институт, имеет более 11 лет стажа. Ранее также работала в Ростовском областном суде;

Екатерина Кравченко — в Матвеево-Курганский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 2. В 2009 году окончила Таганрогский институт управления и экономики. Стаж юридической работы — более 14 лет. Ранее была помощником председателя суда Матвеево-Курганского района.

Без ограничения срока полномочий избраны:

Дмитрий Замковой — в Белокалитвинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 5. В 2004 году окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Имеет более 21 года юридического стажа. Ранее также занимал должность мирового судьи на участке № 5 Белокалитвинского района.

Юрий Тарасов — на должность мирового судьи Сальского судебного района Ростовской области, на судебный участок № 7. В 2007 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ. Стаж работы — более 18 лет. Ранее также занимал должность мирового судьи на участке № 7 Сальского района.

Напомним, впервые мировых судей назначают на трехлетний срок полномочий, повторно служителей Фемиды назначают без срока ограничений полномочий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.