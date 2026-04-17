ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями

Патрулироваться будут маршруты, приближенные к местам проведения праздничных мероприятий, развлекательным заведениям, заправкам и круглосуточным магазинам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!» стартовала в Беларуси, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как отметили в министерстве, на праздники и большие выходные возрастают риски совершения дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми участниками дорожного движения и бесправниками.

В связи с этим Госавтоинспекция в период с 17 по 21 апреля проведет профилактическое мероприятие.

Как уточнили в МВД, сотрудники ГАИ будут патрулировать маршруты, которые приближены к местам проведения праздничных мероприятий, развлекательным заведениям, автозаправочным станциям, объектам торговли, в первую очередь, работающим в круглосуточном режиме. Также пройдут специальные мероприятия «Фильтр» и «Паутина».

Госавтоинспекция просит граждан сообщать по номеру 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или около нее пьяных пешеходов и велосипедистов, которые создают своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.