Экс-ректор УрФУ Виктор Кокшаров лишился должности президента вуза

В декабре Илья Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал», что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое количество членов ректората. Он подчеркнул, что ищет новую модель управления УрФУ, которая будет отвечать «динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов». В марте господин Обабков заявил, что в управленческую команду университета должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По его словам, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат».