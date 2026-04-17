Реконструкция трамвайных путей на Лапшихе начнется 25 апреля

Ремонт на оживленном перекрестке продлится до середины мая, на это время изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов.

В Нижнем Новгороде приступают к обновлению трамвайной инфраструктуры на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты», отметив, что капитальный ремонт путей на данном участке не проводился с момента их ввода в эксплуатацию в 1969 году.

Работы пройдут в два этапа с заужением проезжей части и должны завершиться до 18 мая. Из-за реконструкции изменится путь следования автобусов № 18, 20, 47, 61, 72, 82, 94 и 242. Общественный транспорт будет направлен в объезд через улицу Васюнина и местный проезд улицы Ванеева, при этом для некоторых маршрутов введут временную остановку.

Модернизация проводится в рамках концессионного соглашения по обновлению городского электротранспорта. Специалистам предстоит полностью заменить рельсошпальную решетку и контактную сеть, которая в последний раз частично ремонтировалась около десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что маршрут временно сократят у трамваев № 2 в Нижнем Новгороде 18 и 19 апреля.