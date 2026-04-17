Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл закусочную на улице Академика Шварца

В Екатеринбурге закрыли закусочную из-за множества нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора закрыли закусочную «Плов центр», расположенную на улице Академика Шварца, 17Д. В заведении были выявлены многочисленные нарушения.

— Не соблюдались требования к сбору твердых бытовых и пищевых отходов, к маркировке разделочного и уборочного инвентаря, пищевых продуктов, к отделке производственных помещений, к товарному соседству и другие, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты отобрали пробы воды и пищи для проведения лабораторных исследований. Результаты проверки оказались неутешительными.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении ИП Абдулладжанова Ж. Д. составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Так, Чкаловский районный суд приостановил работу закусочной на 20 суток.