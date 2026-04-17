В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл закусочную на улице Академика Шварца

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора закрыли закусочную «Плов центр», расположенную на улице Академика Шварца, 17Д. В заведении были выявлены многочисленные нарушения.
— Не соблюдались требования к сбору твердых бытовых и пищевых отходов, к маркировке разделочного и уборочного инвентаря, пищевых продуктов, к отделке производственных помещений, к товарному соседству и другие, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также специалисты отобрали пробы воды и пищи для проведения лабораторных исследований. Результаты проверки оказались неутешительными.
В связи с выявленными нарушениями, в отношении ИП Абдулладжанова Ж. Д. составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Так, Чкаловский районный суд приостановил работу закусочной на 20 суток.