Музей им. И. Н. Крамского в Воронежской области закупил оборудование

Два больших выставочных зала музея стали значительно светлее, уютнее и технологичнее благодаря установке осветительного оборудования. В картинной галерее появился новый, особенный экспонат, призванный сделать искусство доступным для посетителей с нарушениями зрения. Там разместили тактильную копию портрета военного инженера — работы И. Н. Крамского. Это не просто рельефное изображение, а возможность ощутить через прикосновение образ, форму и текстуру, почувствовать черты лица, детали одежды и оценить художественное мастерство.