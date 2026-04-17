Музей им. И. Н. Крамского в Воронежской области закупил оборудование

Новое оборудование приобрел Острогожский историко-художественный музей им. И. Н. Крамского в Воронежской области. Учреждение оснастили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Два больших выставочных зала музея стали значительно светлее, уютнее и технологичнее благодаря установке осветительного оборудования. В картинной галерее появился новый, особенный экспонат, призванный сделать искусство доступным для посетителей с нарушениями зрения. Там разместили тактильную копию портрета военного инженера — работы И. Н. Крамского. Это не просто рельефное изображение, а возможность ощутить через прикосновение образ, форму и текстуру, почувствовать черты лица, детали одежды и оценить художественное мастерство.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.