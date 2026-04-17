В России научили роботов понимать жесты

Ученые разрабатывали систему на основе алгоритмов компьютерного зрения и нейросетевых технологий. Она распознает жесты человека и управляет роботизированной техникой путем бесконтактного интерфейса. Программа получает данные с датчиков (камеры и сенсора глубины), распознает действия — жестовые команды, которые выполняет оператор, программа обучена на 10 жестовых командах. Затем данные поступают на контроллер робота, где заранее прописано, какой жестовой команде соответствует определенное действие робота-манипулятора.