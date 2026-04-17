В краевом центре стартовал Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0»

На состязания прибыли более 500 команд из 37 регионов России, а также из Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки. От Красноярска заявлено 26 команд. Все участники достаточно молоды — это ребята в возрасте от четырех до 24 лет. Активное развитие научно-технического творчества уже давно стало визитной карточкой столицы Красноярского края. Ребята презентовали разработки по 16 направлениям. Новинка этого года — футбол дронов. Таким образом, готовят будущих специалистов в области БПЛА. Кроме того, проводится работа и по профориентации — в области металлургии, через фиджитал-форматы, а также Всероссийский конкурс «Перспектива 3D», где ребята конструируют роботов при помощи лазерных станков и 3D-принтеров. Основная тема чемпионата — улучшение дорожной инфраструктуры. Директор АНО «Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" Максим Турушев отметил, что каждый год в рамках чемпионата организаторы стараются создать что-то уникальное. Основная задача — сформировать у детей навыки инженерии и сохранить технологический суверенитет, чтобы ребята с малых лет могли изучать технические направления, создавать роботов и поступать с наработками в университеты, воплощая свои идеи на практике. Надеемся, что после чемпионата мы соберем каталог лучших проектов, которые дальше будут развиваться в Красноярске, укреплять проектную деятельность и производственную часть региона, — подчеркнул Максим Турушев. Начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова считает, что в Красноярске объединяются лучшие идеи детей, с помощью которых можно решать вполне взрослые задачи. Параллельно с соревновательной программой у нас идет деловая, где действующие специалисты, эксперты собрались на круглые столы для обсуждения ключевых вопросов развития инженерно-технического творчества среди детей, подростков и молодежи, укрепления образовательной базы в школах и вузах, подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров, а также долгосрочные перспективы развития робототехники. В рамках нашего чемпионата мы продумываем структуру и механизм ее реализации, — рассказала Юлия Гафарова. Отметим, история образовательной робототехники зародилась в Красноярске в 2019 году. Тогда город впервые принял национальный чемпионат. За шесть лет расширилась география — количество участников выросло в три раза. К слову, победители получат не только ценные призы, но и право поучаствовать в международных состязаниях. Организаторы чемпионата — красноярская некоммерческая организация "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" совместно с администрацией Красноярска. Также чемпионат поддерживают краевые министерства культуры, образования, спорта, цифрового развития и агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Особую заинтересованность в специалистах новой генерации показывает бизнес. Не зря генеральным партнером выступила компания Эн+. Заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт отметила, что для компании поддержка талантов — это стратегическая инвестиция в кадровый фундамент компании. Мы выстраиваем непрерывную систему: от знакомства с инженерией в школе до целевой подготовки в вузе. Это включает фестиваль «Робосиб», проект «Энергия в действии», «ЭнергоШкола» для школьников, а для студентов — стипендии и стажировки на предприятиях. Наша цель — дать молодежи увидеть в технических специальностях реальную перспективу и поддержать их на пути в профессию. Мы заинтересованы в том, чтобы самые способные выпускники приходили работать к нам, а компания создает для этого все условия, — добавила Наталья Альбрехт. Чемпионат продлится до 19 апреля, вход для жителей и гостей города свободный. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 18:00 (ул. Авиаторов, 19).