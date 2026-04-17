В Красноярске временно закроют парковку на улице Мате Залки

В Красноярске с 18:00 25 апреля временно ограничат доступ к парковке на улице Мате Залки. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия, посвященного 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ограничения будут действовать до 12:30 26 апреля, — уточнили в мэрии. Речь идет о парковке на участке от дома № 16 по улице Мате Залки до дома № 2 по проспекту Комсомольский. На время проведения мероприятия въезд транспорта туда будет запрещен. На участке установят временные дорожные знаки «Парковка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Напомним, что в родительский день ограничат движение и парковку в районе погостов в Красноярске.