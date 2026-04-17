Самыми дорогими направлениями туризма в РФ оказались Плато Путорана и Камчатка

Самыми дорогими направлениями для обеспеченных российских путешественников стали Плато Путорана в Красноярском крае и Камчатка. В России сформировался отдельный рынок премиального внутреннего туризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).
Стоимость недельного премиального отдыха на Камчатке начинается от четырех миллионов рублей, а на Плато Путорана — от 500 тысяч рублей на человека. Туры для группы из 7−10 человек могут обойтись в 15 — 20 миллионов рублей. Особо эксклюзивные программы будут стоить свыше 20 миллионов рублей — в них входят перелеты на вертолетах, путешествия на яхтах, экспедиции и сервис высочайшего уровня.
Также популярностью у премиальных туристов пользуются и другие труднодоступные и уникальные по своей природе регионы России: Байкал, Алтай, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. Помимо этого растет интерес путешественников к велнес-форматам, «местам силы» и активному отдыху — рыбалке, охоте и экспедициям.
Среди зарубежных направлений у состоятельных туристов востребованы поездки в Африку — ЮАР, Танзания и Кения, в том числе сафари и поездки к водопаду Виктория. Поездки туда являются самыми дорогими и статусными, цена начинается от 1,5 миллиона рублей. Также путешественники любят классические островные курорты — Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Среди других популярных направлений значатся Таиланд, Турция и Вьетнам из-за выхода на рынок международных гостиничных сетей.
Средний бюджет премиальной зарубежной поездки стартует от 1,2 миллиона рублей на двоих и может достигать 5−6 миллионов рублей — при этом существенную часть затрат обычно составляет стоимость перелета бизнес-классом (2−2,5 миллиона рублей на двоих). Премиальные туристы путешествуют по 5−6 раз в год. Есть и те, кто ездит заграницу и до 10 раз в год. Общая продолжительность зарубежных поездок — 10 дней, а по России — 5−7 дней.