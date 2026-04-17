Ремонт трамвайных путей на перекрестке Ванеева и Сусловой начнется 25 апреля

Реконструкцию трамвайных путей начнут на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде 25 апреля. Об этом рассказали в ООО «Экологические проекты».
Пути на этом участке построили в 1969 году. Капремонт контактной сети последний раз проводили в 2015 году, а рельсы не меняли за все время эксплуатации.
Из-за ремонтных работ будут изменены схемы движения общественного транспорта. Автобусы № 20, № 61 и № 94 в сторону Бринского будут курсировать по улицам Ванеева, Васюнина, местному проезду улицы Ванеева, улице Надежды Сусловой. В обратном направлении транспорт будет ходить без изменений.
Автобусы № 18, № 47, № 72, № 82, № 242 будут следовать в сторону Бекетова по местному проезду улицы Ванеева и улице Васюнина. В обратном направлении сохранится привычная схема.
Работы будут вестись в два этапа с заужением проезжей части. Завершить их планируется до 18 мая.
